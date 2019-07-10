ماني يرد على ساحر من البنين تنبأ بموته خلال مواجهة السنغال والبنين

ردّ ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، على ساحر من البنين، تنبأ بموته في حال مشاركته في مواجهة اليوم الأربعاء، أمام بالبنين، لحساب ربع نهائي كان 2019.

وكتب ساحر من البنين، عبر حسابه على “فايسبوك”: “مشاركة ماني في اللقاء، تعني نهاية مسيرته، والبنين ستفوز بهدف من تسديدة بعيدة”.

ورد ماني، على الساحر قائلا: “نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر”.

وأضاف النجم السنغالي: “سأشارك في لقاء الليلة، وإذا رحلت، فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط لأمر الله، فلا تنخدعوا به”.