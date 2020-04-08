ماني يصدم جماهير “ليفربول”: “سأتقبل حرمان الفريق من اللقب” !

فاجئ ساديو ماني، نجم “ليفربول”، جماهير فريقه مؤكدا أنه سيتقبل حرمان النادي الإنجليزي من لقب “البريميرليغ” في حالة عدم استئناف البطولة.

وقال “ماني” في تصريحاته: ” أرغب في الفوز بالمباريات والتتويج، هذا ما أحبه.. لكن مع الوضع الحالي، مهما يحدث، سأتفهم الأمر”.

وأضاف: “الأمر صعب بالنسبة لليفربول، لكنه أشد صعوبة على العديد من الملايين حول العالم، فهناك أشخاص فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، وهذا هو الموقف الأكثر تعقيدًا”.

في حين ختم كلامه: “حلمي هو التتويج باللقب هذا العام لكن ان لم يتحقق ذلك سأتقبل الأمر.. هذا جزء من الحياة وآمل أن نتوج العام المقبل”.