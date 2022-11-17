ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الاصابة

كشف طبيب المُنتخب السنغالي، سهرة اليوم الخميس غياب، ساديو ماني، بصفة رسمية عن منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

النجم الدولي السنغالي سيغيب عن المحفل العالمي بسبب الاصابة التي تعرض لها مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني.

كما أضاف طبيب السنغال أن، ماني، سيخضع لعملية جراحية قريبا بعد أن أكدت صور الرنين المغناطيسي ضرورة ذلك.