ماني يفتعل أزمة جديدة في ناديه بايرن ميونيخ

كشفت تقارير لوسائل إعلام ألمانية، مفاجأة مدوية داخل كواليس نادي بايرن ميونيخ، صادرة من اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني.

وحسب شبكة TZ الألمانية، فإن اللاعب ساديو ماني، إفتعل أزمة جديدة داخل النادي اليافاري، بعد أن قرر الأخير مغادرة أرضية الملعب دون تحية الجمهور.

بعد نهاية مواجهة المان سيتي في رابطة الأبطال، الأربعاء الماضي، وإقصاء النادي الألماني من المنافسة من دور الربع النهائي.

يجدر للإشارة، تمت معاقبة الدولي السنغالي ساديو ماني، بالإستبعاد من مواجهة هوفنهايم في آخر مواجهة في البوندسليغا.

بعد أن إعتدى ماني على زميله بالفريق ليروي ساني، في غرف تغيير الملابس بملعب الإتحاد بعد نهاية لقاء الذهاب الذي خسره النادي الألماني بثلاثية ضد السيتي ذهابا.