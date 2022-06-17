ماني يقترب من التوقيع مع بايرن ميونيخ الألماني

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، عن إقتراب حسم صفقة إنتقال مهاجم ليفربول الإنجليزي والدولي السنغالي ساديو ماني.

ونقل موقع “أر أم سي” الفرنسي عبر حسابه بتويتر، عن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو الخبير في أخبار الميركاتو.

وكشف أن صفقة إنتقال ماني من ليفربول الإنجليزي للبايرن ميونيخ قُدرت بـ40 مليون أورو.

كما أضاف المصدر، أن مدة عقد اللاعب السنغالي ماني مع بطل البوندسليغا ستمتد لغاية 3 سنوات.