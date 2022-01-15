ماني ينتقد منظمي “كان” الكاميرون

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني، استياءه الكبير من التنظيم الذي تشهده “كان” الكاميرون، خاصة ما تعلق ببرمجة المباريات.

وصرح ماني، عقب تعادله رفقة منتخبه السنغال أمام غينيا: “من غير المنصف أن نلعب مرتين على الساعة الثانية زوالا”.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف، علينا الاعتراف بذلك، ونحن لسنا سعداء، حتى فيما تعلق بأرضية الميدان، وعدم توفر المياه”.

وتابع ساديو ماني: “هذه ليست أعذار نختلقها، ولكن الهدف مما أقوله هو من أجل تحسين الظروف التي نتواجد فيها”.

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وأوقف منتخب غينيا مطامع منتخب السنغال للتأهل إلى الدور الثمن النهائي بشكل رسمي. من منافسة كأس أمم افريقيا الجارية بالكاميرون.

وتمكّن زملاء القائد نابي كايتا من حصد نقطة ثمينة في لقاء اليوم. كما اختير نفس اللاعب الأفضل على الاطلاق في المباراة.

وأبدى مدرب غينيا رضاه التام على ما قدّمه لاعبيه. فيما ضرب موعدا للمنتخب المنافس في المباراة المقبلة.

وتجاوز الجمعة منتخب المغرب نظيره جزر القمر في منافسة كأس أمم إفريقيا كان 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب أحمدو أهيدجو انتهت بفوز المغرب بهدفين دون رد.

ويدخل هذا اللقاء الذي سمح للمغرب بضمان التأهل للدور ثمن النهائي لحساب الجولة الثانية من المجموعة C.

وسجل ثنائية المغرب كل من سليم أملاح في الدقيقة ال16 وزكرياء أبو خلال في الدقيقة ال88 في حين ضيع يوسف النصيري ركلة جزاء في الدقيقة ال81.

وتصدر المنتخب المغربي بعد هذا الفوز المجموعة ب6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الغابون.