ماني يواسي زملائه برسالة مؤثرة عقب اقصائهم من المونديال

وجّه النجم السنغالي، ساديو ماني، رسالة دعم لزملائه، عقب هزيمتهم أمام انجلترا، واقصائهم من الدور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

ونشر ماني، رسالة، عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها مخاطبا لاعبي منتخب السنغال: “اخوتي الأعزاء لقد سقطتم وأنتم تحاربون”.

كما أضاف نجم السنغال: “الشعب فخور جدا بمشواركم الذي أسعد قلوب الجماهير، دافعتم عن العلم الوطني بكرامة”.

وتابع ساديو ماني: “حظاً سعيداً، نواصل التعلم، وسوف نذهب للبحث عن ألقاب أخرى إنّ شاء الله”.

يذكر أن ساديو ماني، غاب عن تشكيلة منتخبه في هذه الطبعة من كأس العالم، بسبب تعرضه لإصابة خطيرة أيام قليلة قبل انطلاق مونديال قطر.