ماني يُسجل والبايرن يفتتح البوندسليغا بسداسية أمام فرانكفورت

إفتتح سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، عداده التهديفي في الدوري الألماني.

وذلك بمناسبة لقاء الجولة الأولى الذي جمع البافاري ببطل منافسة كأس الدوري الأوروبي نسخة 2021/2022، إنتراخت فرانكفورت.

حيث قاد، ماني، بفضل هدفه الذي جاء في الدقيقة 29 ناديه الجديد للفوز بسداسية كاملة مُقابل هدف وحيد.

ويُذكر أن أفضل لاعب إفريقي لسنة 2022 تعاقد مع بطل ألمانيا خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من ليفربول الإنجليزي.