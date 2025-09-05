ماهر زين يُحيي حفلا ضخما اليوم بالقاعة البيضاوية

استقبل وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء الخميس، بمقر الوزارة، الفنان العالمي “ماهر زين”، الذي حلّ ضيفاً على الجزائر لإحياء حفل فني بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وسيُقدِّم الفنان باقة من العروض الفنية في مدح خير البرية، بمشاركة نخبة من أمهر العازفين على مختلف الآلات الموسيقية العصرية. وذلك خلال الحفل المزمع تنظيمه مساء اليوم الجمعة، بالقاعة البيضاوية، برعاية من وزارة الشباب ووزارة الثقافة والفنون.

وخلال هذا اللقاء، رحّب الوزير بضيف الجزائر، مشيداً بالدور الذي يلعبه الفن الملتزم في تعزيز القيم النبيلة. ونشر رسالة السلام والمحبة، خاصة في أوساط الشباب.

وأكد الوزير في كلمته أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعدّ مناسبة متجددة لتعزيز الروابط الروحية والثقافية في مجتمعنا.

مضيفاً أن حضور أسماء فنية تحمل رسالة سامية، كالفنان “ماهر زين”، يمثّل مصدر إلهام للشباب. لما يجسّده من نموذجٍ لفنٍّ ملتزم يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن جهته، عبّر الفنان “ماهر زين” عن سعادته الكبيرة بوجوده في الجزائر في هذه المناسبة العزيزة.

مؤكّداً عمق الروابط الأخوية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري واللبناني.

ويُرتقب أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً من مختلف ولايات الوطن، احتفاءً بهذه الذكرى العطرة.