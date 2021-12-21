مايا دياب تتهجم على أدهم نابلسي بعد تصريحه حول سبب اعتزاله

أثار إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الفن حالة من الجدل بين المتابعين وبعض الفنانين أيضا. ً وهو ما دفع الفنانة اللبنانية مايا دياب لمهاجمته، بسبب ما قاله عن دوافع اعتزاله.

كما نشرت مايا دياب تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت فيها أن الفن ليس حراماً. دون أن تذكر اسم الفنان أدهم نابلسي،إلا أن الجمهور أكد أنها تقصده، خاصة وأنها نشرت التعليق بعد إعلانه الاعتزال مباشرة.

وكتبت مايا دياب قائلة: “الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه ..#الفن_مش_حرام”. خاصة بعد أن أعلن أن رحلته في عالم الغناء لم تكن في رضا الله.

أدهم نابلسي يحذف بعض أغانيه الشهيرة

في حين قام الفنان الأردني أدهم نابلسي، بحذف أشهر أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، دون الكشف عن الأسباب. ولم يوضح نابلسي سبب الإزالة المفاجئة لـ4 من أغانيه الشهيرة من قناته على اليوتيوب وهي“شدني غمرني، مشتاق، وكيف بحبك هيك. إضافة إلى نسخة منك”. كما أكدت إدارة أعمال نابلسي أن الأسباب الحقيقية لإخفاء هذه الأغاني هي استراتيجية جديدة يتبعها الفنان أدهم.

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزاله الغناء، كما قدم السبب في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “فايسبوك”.

وقال النابلسي: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة”. كما تابع الفنان التائب “لكن عندما نصل للهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

كما أضاف أدهم نابلسي، “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة”. مضيفا “وهو عبادة رب العالمين”.

في حين صرح أدهم نابلسي “بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين”. تابعا “الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم..هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

كما يعتبر أدهم ذياب فريد نابلسي، من مواليد نوفيمبر 1993 من الأردن، ومن مواليد عمان. وكان متسابقًا في البرنامج الغنائي “إكس فاكتور” وتمكن من الوصول إلى النهائيات ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع أدهم نابلسي، أن يتخطى الصف الأول بـ”هو الحب” التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة بـ5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

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