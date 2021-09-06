مايا دياب تصدم الجمهور بشكلها بعد عميات التجميل

صدمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها في أحدث ظهور لها، وبدت بشكل مختلف تمامًا بعد عملية التجميل التي أجرتها وغيرت ملامحها كليا.

واستغرب المدونين من شكلها الجديد وكتبوا على تويتر عبر هشتاغ حمل إسمها: “هي فين مايا دياب أنا مش لاقياها، كنتي أحلى من قبل”.

ومن المعروف إن مايا دياب من الفنانات اللاتي يقبلن على عمليات التجميل بكثافة منذ وقت طويل ، فقد تغيرت ملامحها خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وفي كل ظهور لها تبدو ملامحها مختلفة عن ذي قبل.

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