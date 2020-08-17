مايا دياب تطلق مبادرة لترميم وجوه الأطفال ضحايا إنفجار بيروت

فن وثقافة
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مايا دياب تطلق مبادرة لترميم وجوه الأطفال ضحايا إنفجار بيروت
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب، عن إطلاقها مبادرة إنسانية لترميم وجوه الأطفال المشوهة جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، كشفت من خلاله أنها ستتكفّل بترميم وجه الطفلة يارا صاحبة الأربع سنوات.

وكتبت الفنانة: “ما يكفي أنو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت، أُطلق هذة المبادرة لترميم وجوه هؤلاء الاطفال وسابدأ مع يارا”.


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