مايكروسوفت تغلق اليوم رسميًا منصات مكالمات الفيديو الشهيرة Skype
بقلم النهار أونلاين
- أعلنت مايكروسوفت أن اليوم هو آخر يوم عمل لسكايب، ويشكل هذا جزءًا من استراتيجية الشركة لتبسيط خدمات الاتصالات والتركيز على Microsoft Teams كمنصة مركزية للتفاعلات الشخصية والجماعية. مع قرارها بتوحيد عروضها، تهدف مايكروسوفت إلى إنشاء مركز اتصالات موحد وحديث.
- عقب هذا الإعلان، أوقفت مايكروسوفت أيضًا بيع خدمات سكايب المدفوعة للمستخدمين الجدد، بما في ذلك رصيد سكايب وباقات المكالمات.
- مع ذلك، يمكن للمشتركين الحاليين الاستمرار في استخدام خدماتهم حتى نهاية دورة الفوترة الحالية، وسيظل أي رصيد متبقٍ متاحًا حتى بعد إيقاف المنصة، بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ المستخدمون المدفوعون بإمكانية الوصول إلى لوحة اتصال سكايب، إما عبر بوابة سكايب الإلكترونية أو مباشرةً من خلال مايكروسوفت تيمز. ولكن بمجرد انتهاء هذه الفترة، سيتعين عليك توديع سكايب.
- ولضمان انتقال سلس، منحت مايكروسوفت المستخدمين مهلة من فبراير حتى مايو 2025 للانتقال إلى تيمز، خلال هذه الفترة، سيتم توفير الدعم والموارد اللازمة للمساعدة في عملية الانتقال.
- هذا سيكون الانتقال من Skype إلى Teams سهلاً ومباشرًا، حيث يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Skype الحالية، وسيتم نقل جهات الاتصال والمحادثات وسجلات المكالمات تلقائيًا، وتشير مايكروسوفت إلى أن Teams يتضمن جميع ميزات Skype الأساسية، مع تحسينات إضافية مثل دمج التقويم وأدوات المجتمع.
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