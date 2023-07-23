مايكل أوليز يتلقى عرضا من تشيلسي بقيمة 45 مليون أورو

تلقى مهاجم كريستيال بالاص مايكل أوليز عرضا مغريا من قبل نادي تشيلسي بقيمة 45 مليون اوروبا خلال فترة الميركاتو الحالية.

وقالت شبكة “أر أم سي” العالمية، أن مايكل أوليز رحب بالفكرة في انتظار حسم أمور انتقاله بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية بين فريقه و المسؤولين عن نادي “البلوز”.

وينتظر، أوليز حسم المفاوضات بشغف حسب المصدر، وهو اللاعب الذي لم يحسم بعد مستقبله الدولي.

يشار، إلى ان نجم كريستال بالاص يملك الجنسية الفرنسية حاليا ويلعب في منتخب أمال الديكة. كما أصوله جزائرية ونيجيرية.

كما يملك أوليز خيار تمثيل الجزائر بشكل قانوني، في حالة اتخاذه خطوة جريئة في مشواره الكروي.

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