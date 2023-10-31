مايكل أوليز يختار تمثيل الجزائر لهذا السبب

كشف موقع “فوت أفريك” في تقرير جديد له أن اللاعب الفرانكوجزائري مايكل أوليز اختار تمثيل الجزائر في المحافل الدولية مستقبلا.

و أكد ذات المصدر، حسب مصادره الخاصة، أن مايكل أوليز يملك علاقة جيدة مع عدد من اللاعبين الجزائريين و علاقة خاصة مع أبناء جلدته من الجزائر رغم انه يملك أصولا نيجيرية كذلك.

كما قال أن اللاعبين الذين اختاروا الدفاع على العلم الوطني في التحديات المقبلة، سيكون بمثابة الدافع الكبير للاعب كريستال بالاص الإنجليزي، أخرهم لاعب رين الفرنسي أمين غويري.

كما تطرق المصدر نفسه، إلى مستقبل لاعب ليون الفرنسي ريان ايت شرقي الذي قال عنه أن قضيته قضية وقت فقط للالتحاق بكتيبة المحاربين حسب مصادره الخاص. خاصة و انع علاقته أصبحت باردة مع الفرنسيين خاصة مع رئيس ليون و المدرب غروسو

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