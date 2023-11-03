ماينز الألماني يفسخ تعاقده مع أنور الغازي بسبب دعمه للفلسطنيين

أعلن نادي ماينز الألماني إنهاء تعاقده مع اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي بسبب منشوراته الداعمة للقضية الفلسطينية و بالأخص حركة حماس.

وكان اللاعب الهولندي أنور الغازي قد كسر الصمت، اليوم الجمعة، كذلك بعد ساعات من فسخ عقده، و قام بمنشور عبر منصة “إكس” قائلا “كن بجانب الحق حتى لو كان الوقوف بمفردي يتسبب فقدان مصدر رزقي لا يعني شيئا مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء و الضعفاء في غزة”.

كما أضاف أنور الغازي “أوقفوا القتل” رغم تهديد إدارة ماينز بفسخ عقده، إلا أنه أصر على منشوراته وموقفه الرجولي اتجاه ما يحدث في غزة.

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