مايني: “السنيغال هي الأفضل والجزائر منتخب عملاق”

أبدى مدرب منتخب كينيا، سيباستيان مايني، سعادته بالمشاركة في نهائيات كان 2019، مؤكدا أنه سيسعى رفقة منتخبه لإجتياز الدور الأول.

وصرح سيبستيان مايني، عقب عملية القرعة: “سنواجه منتخب السنغال الذي يعد الأفضل في إفريقيا، إضافة لمنتخب الجزائر العملاق، وداربي أمام تنزانيا”.

وأضاف: “ليس لدينا ما نخسره على الإطلاق، ستكون ثلاثة مباريات رائعة، وأنا سعيد لأن فريقي سيشارك في هذه الحفلة الرائعة”.

وتابع مدرب المنتخب الكيني، سيباستيان مايني: “ستكون حفلة كرة قدم حقيقية، والآن يتعين علينا أن نعمل لمحاولة تجاوز الدور الأول”.