ماي الماضي ثاني أكثر شهر حرارة على مستوى العالم

أعلن مرصد “كوبرنيكوس” لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي, أن شهر ماي الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم. بينما شهدت دول أوروبية عدة درجات حرارة قياسية نتيجة ما يعرف بـ”قبة حرارية” دفعت بكتل هوائية ساخنة من شمال أفريقيا نحو غرب القارة.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا الغربية انتقلت بشكل سريع من ظروف أبرد من المعتاد إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة في مثل هذا الوقت المبكر من العام. مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة إلى ما بين 35 و40 درجة مئوية في مناطق واسعة.

وأضاف التقرير أن التحول السريع في المناخ زاد من التأثيرات على السكان والأنظمة البيئية. في ظل قصر الفترة المتاحة للتكيف مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. بما في ذلك المحاصيل الزراعية.

وعلى المستوى العالمي, بلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض 15.81 درجة مئوية خلال مايو. وهو ثاني أعلى مستوى مسجل بعد مايو 2024. فيما سجلت على سطح البحار أيضا ثاني أعلى مستوى تاريخي. مع استمرار الارتفاع القياسي في مناطق واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي.

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