ما بعد الطلاق.. الأولاد الحلقة الأهم

يعد الطلاق أبغض الحلال، وأحيانا حلا لعلاقات يستحيل فيها الاستمرار، لكن أنانية الوالدين لا يجب أن تطمس عنها رؤية ما هو خير لأبنائهم بعد الطلاق، والانشغال بحياة جديدة لا يعني ترك الأبناء وشأنهم، بل يجب على كل أب وأم أن يقوما بدورهما في توجيه الابن إلى السلوك القويم والأخلاق الطيبة، واحتوائه على أكمل وجه، والمسئولية لا ترتبط بإيفاء المصروفات المالية فقط بل الرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والدراسية أيضاً والترفيهية.

لهذا وكخطوة أولى يجب أن يكون أسلوب التفكير صحياً ومتحضراً وتربوياً للوالدين لمساعدة الطفل، ولتقبله فكرة الانفصال، وتجنب أنماط التفكير السلبية التي تفترض أسوأ الاحتمالات، حتى يتحسن أداء الطفل إذا استمر الوالدان في المشاركة بشكل إيجابي في حياته، ومن أجل هذا يحتاج الطفل بعد الطلاق:

ما بعد الطلاق.. الأولاد الحلقة الأهم

– جرعات الحنان والاطمئنان من الطرفين في تلك الفترة، رغم صعوبة تقديم ذلك من الأبوين لانغماسهما في المشاكل.

– الطفل بحاجة للشعور بالأمان والاستقرار؛ ويتم ذلك بالتأكيد بالقول والفعل على حبكما لطفلكما (أنا ووالدك نحبك).

– اجعلا للطفل المساحة الخاصة به في كلا المنزلين، حتى يشعر بالخصوصية والانتماء للمنزلين.

– اهتما بالتفاصيل الصغيرة لطفلكما.. وناقشاها، وحافظا على علاقة جيدة بينكما على الرغم من صعوبة ذلك بعد الانفصال، وبلغة حوار هادئة.

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