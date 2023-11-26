“ما بقالكمش رصيد”.. اتصالات الجزائر تُعطيكم الحل

وفرت اتصالات الجزائر، خدمة جديدة لزبائنها الذين نفذ رصيدهم في “Idoom 4G”، وأرادوا تعبئة اشتراكهم وإستعمال خدمات أخرى.

وأوضح بيان للمؤسسة، أن الخدمة الجديدة تمكن الزبائن من البقاء دائما موصولين بالشبكة، حتى في حالة إنتهاء رصيدهم من الأنترنت.

وبهذه الخدمة، يستطيع الزبائن المعنيين، استعمال موقع اتصالات الجزائر، وفضاء الزبون، وتطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر.

بالإضافة إلى منصة التعبئة الإلكترونية، وتطبيق E-paiement لاتصالات الجزائر، وتطبيق Baridimob لـAlgérie Poste بريد الجزائر. وتطبيق WimPay للبنك الوطني الجزائري BNA.