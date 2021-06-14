ما بين الإنتقال للبريميرليغ والعودة لتونس.. بونجاح يُوضح موقفه

أوضح الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بأنه لم يتخذ أي قرار بخصوص مُستقبله الإحترافي، وهو الذي كان يمتلك عرضا مهما من نادي برايتون هوف ألبيون الناشط في البريميرليغ الإنجليزية. كما تطرق رأس الحربة لإمكانية عودته يوما ما للنجم الساحلي التونسي الذي تألق فيه منذ سنوات مضت.

وتحدث هداف الخضر لأحد القنوات التونسية في هذا الشأن قائلا :”بعد نهاية تربص المنتخب الوطني، سأقوم بدراسة وضعي جيدا، والتفكير في كل ما هو مطروح علي، وسأختار الأفضل بالنسبة لي، كل شيء يبقى ممكنا، ولا أريد إستبقاء الأحداث”.

وعن فكرة إرتدائه لقميص “جوهرة الساحل” من جديد رد :”لقد لعبت للساحلي لموسمين كاملين وأنا فخور بتجربتي معه، ولم لا أعود له يوما ما، حاليا لا أزال مُرتبطا مع السد القطري”.