ما بين الفيفا والكاف وضغط المصريين.. هذه وضعية الخضر قبل اللقاء الفاصل

لا تزال وضعية الخضر، غامضة بخصوص طريقة لعب “الفاصلة” المؤهلة لمونديال 2022، ما بين إختلاف وجهات النظر بين الفيفا والكاف. وكشفت “رويتز”، بأن الفيفا أعلمت الكاف، بضرورة لعب الدور الحاسم بلقاء واحد، في ملعب محايد، بسبب كثافة الرزنامة.

وتسير هيئة باتريس موتسيبي، عكس رغبة الفيفا، ورافضة للفكرة تعديل القانون المعلن عنه سابقا، والقاضي باللعب ذهابا وإيابا.

وسيتم حسم الأمور، يوم غد الخميس بالقاهرة، بمناسبة إجتماع اللجنة التنفيذية، والذي سيكون المقترح موضوعا على طاولتها للنقاش.

ونلفت النظر، الى أن الخضر حاليا، وبقوة القانون، سيكونون معنيين بلعب الإياب في ملعبهم في الدور الفاصل.

ولكن الإشكال المطروح حاليا، هو الضغط الرهيب الذي يفرضه المصريون، مستغلين نفوذهم داخل أسوار الكاف، التي يتواجد مقرها على أرضهم، لتغيير نظام “الفاصلة”.

ويطرق الفراعنة، كل الأبواب، من اجل التخلص من نظام الذهاب والإياب، الذي يجعلهم يلعبون خارج ديارهم، بإعتبارهم خارج الـ”توب 5″ الإفريقي.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

كما ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المُنتخب السنغالي.

وبلغ المنتخب الوطني، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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