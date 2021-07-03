ما بين محرز وجيسوس.. غوارديولا يتخذ قراره

الرياضة
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ما بين محرز وجيسوس.. غوارديولا يتخذ قراره
بقلم إسماعيل عشاش

يتجه الدولي الجزائري رياض محرز، للإستمرار مع ناديه مانشسر سيتي لموسم جديد، وذلك رغم نية إدارته في عقد صفقات نارية في الهجوم من خلال ضم كل من جاك غريليش وهاري كاين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت جريدة “مانشسر إيفينيج نيوز”، بأن المدرب بيب غوارديولا يُفاضل في إسم اللاعب الذي سيتم عرضه للبيع في سوق التحويلات، ما بين محرز وزميله غابريال جيسوس.

وأوضح ذات المصدر، عن ميل كفة التقني الإسباني للإحتفاظ بمحارب الصحراء على حساب البرازيلي، بإعتبار أن أرقام صاحب القدم اليُسرى السحرية أفضل من إحصائيات نجم السامبا، رغم أن هذا الأخير كان أكثر مُشاركة في البريميرليغ.


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