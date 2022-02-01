ما حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا !

أفادت وسائل إعلامية كاميرونية، أن نجم المنتخب المصري، محمد صلاح قد أصيب بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون يوم الخميس.

كما ذكرت صحيفة “afrique55″، أن صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون. حيث جاءت نتيجة مسحته “إيجابية” قبل خوض اللقاء المرتقب.

ومن جهته، نفى مصدر مسؤول، في منتخب مصر، لموقع “صدى البلد” هذه الشائعات المتداولة. كما أكد أن لاعبي منتخب مصر خضعوا لمسحة كورونا أمس الاثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لمحمد صلاح وجميع اللاعبين.

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وتألق صلاح، بشكل لافت في المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود “الفراعنة” للفوز على “أسود الأطلس” 2-1، وبلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

كما وجه النجم الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة قوية لجميع المنتخبات وخاصة لحامل اللقب المنتخب الجزائري قبل انطلاق الكان.

وقال صلاح، في حديثه مع وزير الشباب والرياضة المصري:”كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز بكأس إفريقيا”.

كما أضاف لاعب ليفربول الانجليزي:”لدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري”.

وعلق النجم الدولي المصري محمد صلاح على خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأول لكان الكاميرون.

وقال نجم ليفربول في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء مصر أمام كوت ديفوار:”منتخب الجزائر لم يكن في أحسن أحواله في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”. كما أضاف:”كل الناس اتفقت على هذا الأمر ، وبتصريحي هذا لا أُهاجم المنتخب الجزائري”.

وختم:”كوت ديفوار استطاعت الفوز عليهم والصعود في المركز الأول ونحن مستعدين لمباراة الغد”.