ما حقيقة وصية الممثل الراحل سعيد عبد الغني؟

تم تداول أخبار عن وصية تركها الممثل المصري الراحل سعيد عبد الغني، وهي التصدق بـ17 مليون جنيه من ماله.

حيث كشف نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، أن الراحل كان في غيبوبة تامة منذ أسابيع طويلة.

وكان إبنه أحمد يتواصل معه باستمرار، ولم يتم الحديث إطلاقا عن هذه الوصية، خاصة وأنه أنفق أموالا طائلة على علاج والده.

وأشار أشرف زكي، أن ما ينشر بشأن هذه الوصية، ليس له أي أساس من الصحة، واصفا ذلك بالشائعات السخيفة.

وكان الفنان المصري سعيد عبد الغني، قد توفي الجمعة عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد صراع مع المرض.