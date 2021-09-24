 ما ذا أفعل مع زوجي الذي يهدنني بأبغض الحلال عند الله؟

سيدتي بعد التحية والسلام، ممتنة أنا لهذا الفضاء الذي سهل لي مهمة أن ابعث بما يخالجني من هم يعتصر فؤادي، أنا إمرأة خمسينية متزوجة منذ ازيد من 25سنة، زيجتي كانت تقليدية محضة ولم يكن بيني وبين زوجي حب أو علاقة مسبقة، إلا أنني ومن فرط تربتي الصالحة توسمت كمل الخير في رجل لم يبدي لي يوما من الحب شيئا ولا من التقدير قدرا.

عشت إلى جانبه واضعة نصب عيناي أنه عليّ التحمّل والتحامل والصبر والإصطبار عله يوما ما يتغير إن لم يكن لأجلي فمن أجل ابنائنا. المشكلة أنه ومباشرة بعد أن زفت إبنتي إلى بيت زوجها، وجدت نفسي وجها لوجه أمام زوج أخبرني من أن وجودي إلى جانبه لم يعد منه جدوى، ومن أنه يريد أن يبدأ حياة جديدة،نعم سيدتي لقد أخبرني بإنتهاء مدة صلاحيتي. حقيقة أنه لم يرمي عليّ إلى غاية الأن يمين الطلاق لكمنني أحيا تحت وقع تهديداته المستمرة والمنهكة لنفسية ضاقت ذرعا، فأنا لم أحيا يوما الإستقرار ولم أعرف طعمه. فماذا عساي أفعل سيدتي ، دليني رجاءا.

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