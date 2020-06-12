ما عدا 6 منهم.. لاعبو السياربي يوافقون على تخفيض رواتبهم للنصف

الرياضة
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ما عدا 6 منهم.. لاعبو السياربي يوافقون على تخفيض رواتبهم للنصف
بقلم إسماعيل عشاش

كشف توفيق قريشي، مدير القطب الرياضي لنادي شباب بلوزداد، بأن جميع لاعبي الفريق ما عدا 6 منهم وافقوا على تخفيض رواتبهم.

وصرّح خليفة سعيد عليق قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”هناك 6 لاعبين سنتفاوض معهم من أجل خفض رواتبهم بنسبة 50%، وهم الذين لم يتمكنوا من التواجد في العاصمة مؤخرا”.

وأضاف :”بقية عناصر التشكيلة وافقت على هذا الأمر، ولا يوجد أي إشكال من هذه الناحية”.

وفي سياق مُنفصل، ينتظر أبناء لعقيبة معرفة تطور الأمور، بخصوص إستئناف المُنافسة الرسمية، بعدما أكدت الفاف مؤخرا بأن البطولة ستعود مُباشرة بعد رفع الحجر الصحي.


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