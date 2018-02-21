ما علاقة “لوندا” مع “الطاكسيات”

أكّد عزيوز بوكيرو نائب رئيس الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، أنّ علاقة الديوان الوطني لحقوق المؤلف مع الفنانين وليس مع سائقي الأجرة.

وقال بوكيروخلال نزوله ضيفا علة قناة النهار،أنّ ديوان حقوق المؤلف يتعامل مع الفنانين والكتاب والمؤلفين وليس مع سائقي الأجرة.

وأبدى المتحدّث تأسفه نتأسف على تعامل مدير لوندا حسين بن شيخ” بهذه الطريقة.

حيث ترك السلطات المعنية التي تشرف على هذه الأمور “وزارة النقل”

وتوجّه في حديثه لسائقي سيارات الأجرة.

مؤكّدا عليه الإتصال مع وزارة النقل، و بعد صدور مرسوم بهذا الشّأن هناك سيطبّق القانون.