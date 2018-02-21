عاجل

ما علاقة “لوندا” مع “الطاكسيات”

فن وثقافة
  • -
  • 0
ما علاقة “لوندا” مع “الطاكسيات” صورة مركبة
بقلم إيمان ض

أكّد عزيوز بوكيرو نائب رئيس الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، أنّ علاقة الديوان الوطني لحقوق المؤلف مع الفنانين وليس مع سائقي الأجرة.

وقال بوكيروخلال نزوله ضيفا علة قناة النهار،أنّ ديوان حقوق المؤلف يتعامل مع الفنانين والكتاب والمؤلفين وليس مع سائقي الأجرة.
وأبدى المتحدّث تأسفه نتأسف على تعامل مدير لوندا حسين بن شيخ” بهذه الطريقة.
حيث ترك السلطات المعنية التي تشرف على هذه الأمور “وزارة النقل”
وتوجّه في حديثه لسائقي سيارات الأجرة.
مؤكّدا عليه الإتصال مع وزارة النقل، و بعد صدور مرسوم بهذا الشّأن هناك سيطبّق القانون.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital