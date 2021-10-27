ما محبة إلا بعد عداوة.

محبة بعد عداوة.

سار صديقان في صحراء قاحلة لمدة يومين تحرقهما الشمس بسياطها الناري وتكوي قدميهما رمال البيداء القاسية، حتى بلغ بالصديقين العطش والإرهاق واليأس، فاقترح كل منهما طريقة أفضل للوصول إلى المكان الآمن والماء، فتجادل الصديقان فقام احدهما بصفع الأخر ولكنه لم يفعل شيء فعبر عن هذا بالكتابة على الرمل: “تجادلت اليوم مع صديقي فصفعني على وجهي”

ثم تابعا السير حتى وصلا إلى مكان يوجد فيه الماء فشرب الصديقان حتى ارتويا ونزل الصديقان للسباحة ولكن الشخص الذي صُفع لم يكن يعرف السباحة فأوشك على الغرق فأسرع صديقه لإنقاذه وبعد نجاته اخرج الشخص الذي كاد أن يغرق من جيبه سكينة صغيرة وقام بالكتابة على الصخر: “اليوم صديقي أنقذ حياتي” فتعجب صديقه وقال له: لماذا كتبت صفعتي لك على الرمل؟ وكتبت إنقاذي لحياتك على الصخر؟ فقال: لأنني رأيت في الصفعة حدثاً عابراً، فكتبتها على الرمل لتأخذها الرياح، أما إنقاذك لي من الغرق فهذا عمل كبير وأصيل، فكتبته على الصخر ليستصعب عليّ المحو.