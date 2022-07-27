أعظم الوفاء ما هو؟

هو وفاء الأحياء للأموات فهو وفاء طاهر بلا مصالح

لا يسمعه إلا الله هو وفاء لأناس تحت التراب

لا نراهم ولا يروننا:

أعظم الوفاء ما هو ؟

أباء وأمهات، إخوان وأخوات أعمام وأخوال أصدقاء وجيران، هم سبقونا إلى أول منازل الآخرة ، وتركونا بين الحنين والأنين فيهم: محسنون ومقصرون ومسيئون فمن البر بهم والوفاء لهم أن نذكرهم ولو بدعوة :

اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفواً وغفرانا اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،

اللهم اجعل قبورهم روضةً من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم وارحم وحدتهم ونور ظلمتهم برحمتك. وفضلك وجودك وإحسانك يارب العالمين. غادروا خِفافا..لم يقولوا وداعاً لم يغلقوا الباب خلفهم .

لم يأخذوا شيئا معهم حتى أسماءهم تركوها لنا تركوا أثرا في أصواتنا .. وجروحا تقاوم الألم في قلوبنا

يا رب ارحم من فارقونا إلى القبور وانزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور، ربنا اجعل بطون الإلحاد خير منازلهم وفسيح جنانك هي دارهم وقرارهم، اللهم صل وسَلم وبارك على نبينا محَمد.