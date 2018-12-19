ما وراء الجدران: والد الضحية يواجه أم الجاني بحقائق.. بنتك خطبتها من باباها وهو أخفى عليكم

واجه فيصل والد الضحية أم الجاني بحقائق مثيرة في قضية مقتل إبنه داخل منزل الجاني وأمام أمه، رغم فقدانه لفلذة كبده .

كشف والد الضحية في برنامج ما وراء الجدران أن الطفلة أخت الجاني خطبتها من أبيها أخفى الأمرعليكم ولوست أمها هددتني.

حيث كانت تقول عم الجاني أن لديها فيديوهات بين إبني وأخت الجاني ولم تظهر أي شيئ لا للعدالة ولا إلينا.

وأضاف فيصل أنه لو خضروا جنازة إبنه المقتول لكان قد ذاب كالشمعة على حد قوله .

من جهتها صرحت مريم أم الجاني أنها لم تكن على علم بالخطوبة إلا اليوم عند المواجهة بينها وبين فيصل.

وأما بخصوص الجنازة فقد كانت تحت الصدمة من الجريمة التي وقعت أمام أعينها وفي بيتها وأيضا كانت خائفة من ردة فعل عائلة الضحية.