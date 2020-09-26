ما يفوق 657 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها

أحصى الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها 657 الف و757 مستفيد من مختلف التجهيزات الى غاية جويلية 2020.

يأتي هذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة القطاعي لدعم انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب تصريح وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، فقد خصص الديوان غلافا ماليا لشراء المادة الاولية، سيتم استلامها شهر أكتوبر القادم.

وسيتم استلام 1170 عدة موجهة لتجهيز 900 معاق كمرحلة أولى، فضلا عن استلام مساعدات تقنية على المشي.

وتم استلام 2500 عدة بغرض تركيب الكرسي المتحرك، و4605 بديل سمعي للتكفل بالاشخاص ذوي السمع الضعيف.

كما استلم الديوان ايضا 760 الف و561 كيس طبي للتكفل بمرضى السنوما –تضيف وزيرة التضامن الوطني.

وأشارت كريكو أن هذه الخدمات سترفع الحواجز التي تعيقهم في حياتهم اليومية، لتسهيل وصولهم الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

كما تضمن ادماج هذه الفئة تربويا ومهنيا واجتماعيا، وتمكينهم من الوصول الى الحقوق الاساسية كالتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.