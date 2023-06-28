مبابي:”أتألم لأجل فرنسا وهذه الوضعية غير مقبولة”

تفاعل نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، مع مقتل الفتى القاصر، الذي هزت قضيته الرأي العام بفرنسا أمس الثلاثاء، على يد شرطي، ببلدية نانتير في العاصمة باريس.

وتفاعل مبابي مع هذه الفاجعة، بحزن ونشر عبر حسابه الرسمي عبر تويتر:”أتألم لأجل فرنسا، هذه وضعية غير مقبولة، كل تضامني مع عائلة وأقارب نائل، هذا الملاك رحل باكراً جداً”.

يجدر الإشارة، إغتيل الفتى القاصر نائل، بسبب رفضه تقديم وثائقه للشرطي، بعد أن أوقفه في حاجز أمني بمنطقة نانتير في باريس، لما كان يتجول بالسيارة رفقة أصدقائه.

وهزت الحادثة فرنسا، وتسببت في اندلاع أعمال شغب في ضاحية نانتير، والتي أعلن عنها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بفتح تحقيق داخلي.