مبابي:”سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا”

قدم اللاعب الفرنسي، نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، شكره لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن جدد عقده مع “البياسجي”.

ووجه مبابي، رسالة لنادي ريال مدريد، الذي سعى للتوقيع معه، قبل أن يجدد اللاعب الفرنسي عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وكتب كيليان مبابي، عبر حسابه الرسمي، بتويتر أمس الأحد،:”أنا سعيد لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت ونشأت فيه”.

كما أضاف مبابي:”أود شكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك فرصة والامتياز اللعب في الريال، أعلم خيبة أملهم”.

وأوضح كيليان في تصريحاته:” “سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، سأشاهده في منزلي في باريس”.

وختم مبابي:”سعيد بالمواصلة في نادي يمكنني التطور فيه ويحقق أحلامي ويقدم أفضل مالديه”.