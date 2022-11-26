مبابي أفضل لاعب في مباراة فرنسا والدانمارك

اختير الدولي الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب في مباراة منتخب فرنسا امام منتخب الدانمارك بعد تألقه في لقاء، اليوم السبت. بملعب 974 بقطر.

وكان كيليان مبابي قد قاد المنتخب الفرنسي للفوز بثنائية التي سجّلت من طرفه،كما صال و جال طيلة التسعين دقيقة.

كما قاد مبابي منتخب الديكة ليكون اول المتأهلين الى الدور رغم المقبل بعد الفوز كذلك عل منتخب استراليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]