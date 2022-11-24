مبابي أوهاري كين لتعويض رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

حددت إدارة مانشستر يونايتد قائمة اللاعبين الذي تنوي استقدام احدهم لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن إدارة الشياطين الحمر استقرت على اسم كل من مهاجم باريس سان جيرمان كيليا مبابي و مهاجم توتنهام هاري كين.

كما وضعت كودي غاكبو مهاجم اندوفون الهولندي والصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم جوفنتوس الايطالي.

كما يتواجد مهاجم انتر ميلان لوتارو مارتينيز في قائمة الفريق البريطاني، لتعويض “الدون” البرتغالي.

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