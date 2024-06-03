مبابي: “الحلم أصبح حقيقة.. هالا مدريد”
أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أول ردة فعله، عقب ترسيم التحاقه اليوم الإثنين، بنادي ريال مدريد الإسباني.
ونشر مبابي، اليوم الإثنين، رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” نعلقا على ترسيم التحاقه بالنادي الملكي، قال فيها.
“حلم أصبح حقيقة.. جد سعيد وفخور لالتحاقي بالفريق الذي كنت أحلم به ريال مدريد، لا أحد بامكانه أن يتخيل إلى أي حد أنا متحمس حاليا”.
وأضاف كيليان مبابي: “أنا جد متشوق لرؤية المادريديستا، وأشكركم على دعمكم الخرافي.. هالا مدريد”.
وأرفق كيليان مبابي، هذه الرسالة، بصور له في طفولته، مرتديا شعار رياال مدريد، بالإضافة لصورة أخرى له إلى جانب كريستيانو رونالدو.
Un sueño hecho realidad.
Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.
¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍
— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024