مبابي رجل مواجهة بولندا ويُحقق رقما تاريخيا في المونديال

تُوج النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بجائزة رجل المواجهة التي جمعت مُنتخب بلاده ببولندا أمسية اليوم الأحد.

وذلك بعد تسجيله هدفين وتقديمه “أسيست” في لقاء الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

كما أصبح، مبابي، أول لاعب فرنسي يحرز أكثر من 4 أهداف في دورة واحدة من المونديال منذ، جوست فونتين، عام 1958.

وبعد قيادته فرنسا لربع النهائي بالفوز 3/1 أمام بولندا تصدر لاعب باريس سان جيرمان هدافي مونديال قطر بـ5 أهداف.