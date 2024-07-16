مبابي: “سعيد بأن أكون جزءا من أعظم نادٍ في التاريخ”

عبر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن سعادته الكبيرة، بترسيم التحاقه بريال مدريد الاسباني، الذي وصفه بالأعظم في التاريخ.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، من ملعب “سنتياغو برنابيو”. على هامش تقديمه لاعبا في “الميرنغي”، قال مبابي: “أنا سعيد جدا بأن أكون جزءا من نادي أحلامي.. وأعظم نادٍ في تاريخ كرة القدم”.

للإشارة فإن مبابي، التحق بالنادي الملكي بعقد يستمر إلى صيف 2029، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.