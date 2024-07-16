مبابي: “سعيد بأن أكون جزءا من أعظم نادٍ في التاريخ”
بقلم محمد لمين صحراوي
عبر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن سعادته الكبيرة، بترسيم التحاقه بريال مدريد الاسباني، الذي وصفه بالأعظم في التاريخ.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، من ملعب “سنتياغو برنابيو”. على هامش تقديمه لاعبا في “الميرنغي”، قال مبابي: “أنا سعيد جدا بأن أكون جزءا من نادي أحلامي.. وأعظم نادٍ في تاريخ كرة القدم”.
للإشارة فإن مبابي، التحق بالنادي الملكي بعقد يستمر إلى صيف 2029، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
💬 Kylian Mbappé, presentado como jugador del Real Madrid:
🤍 “Estoy muy feliz por ser parte del club de mis sueños y el club más grande de las historia del fútbol” pic.twitter.com/FzodsHYjmX
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2024
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