مبابي “سعيد بالتجديد و أتمنى حصد الألقاب مع البياسجي”

جدّد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عقده رسميا مع باريس سان جيرمان إلى غاية 2025، اين قدّمه اليوم الرئيس ناصر الخليفي إلى جماهير البياسجي بطريقة إحترافية.

كما قال مبابي في خطاب وجّهه لجماهير البياسجي بملعب “حديقة الأمراء”. اليوم “سعيد جدا بالبقاء في باريس إنني في بيتي في فرنسا” وأضاف “اتمنى ان أواصل وحصد الألقاب مع البياسجي. شكرا للجميع”.

و كان مبابي قريب جدا من الإمضاء لصالح ريال مدريد. اني تفاوض على كل صغير وكبيرة قبل أن يتخذ قراره النهائي بالبقاء في العاصمة الفرنسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]