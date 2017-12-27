مبابي: “سنوجه رسالة للعالم عند مواجهتنا لريال مدريد”

رفع الفرنسي “كليان مبابي” التحدي قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا، أين سيحل باريس سان جيرمان ضيفا على النادي الملكي.

وستكون المواجهة قوية ومهمة خاصة للميرنغي الذي سيلعب على إنقاذ موسمه والذهاب بعيدا في دوري الأبطال بعد ضياع الليغا.

وصرح مبابي لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “سنوجه رسالة للعالم عند مواجهتنا لريال مدريد”

وأضاف: “لا نهاب أي فريق، وسنعمل على تحقيق حلم الجميع في نهاية الموسم”.

يذكر أنّ مباراة الذهاب ستُقام في البيرنابيو يوم 14 فيفري المقبل.