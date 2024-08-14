مبابي على موعد مع أول ظهور له بقميص ريال مدريد

يتواجد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في القائمة الأساسية لفريقه ريال مدريد لأول مرة في مباراة أتلانتا. في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويسعى كيليان مبابي، للفوز بأول لقب له بقميص نادي ريال مدريد. الذي تنقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا قادما من نادي باريس سان جيرمان.

وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد مبابي، الذي سيلعب في منصب قلب هجوم، إلى جانب المهاجمين فينيسيوس ورودريغو، في حين عرفت القائمة الرئيسية غياب كامافينغا التي تعرض إلى إصابة خلال مران النادي.

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