مبابي في زيارة مرتقبة للجزائر

كشفت تقارير إعلامية، صبيحة اليوم السبت، عن قيام نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بزيارة لأرض الوطن قريبا.

وكشف موقع “SHOOT AFRICA“، أن والدة اللاعب مبابي، الجزائرية فوزية العماري، تتواجد حاليا ببلدية فرعون دائرة أميزور، ولاية بجاية، لقضاء عطلة مع عائلتها.

وأوضح المصدر، أن مقربين من فايزة العماري، يقومون بمحادثات مع الجهات المختصة، لتنظيم سفرية مبابي للجزائر.

يجدر الإشارة، يتواجد اللاعب كيليان مبابي حاليا، بالكاميرون، حيث قام بزيارة عائلته كون أن والده كاميروني الأصل.