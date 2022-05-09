مبابي في مدريد.. هل سيكون ملكيا الموسم المقبل؟

تنقل الدولي الفرنسي، ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أين تم رصد تحركاته من الصحافة العالمية.

وتناقلت العديد من المواقع الرياضية العالمية، صور، ومقاطع فيديو، لبابي، خلال تجواله بمدريد، رفقة زميله أشرف حكيمي.

كما نشر النجم الفرنسي، صورة له عبر “انستغرام”، رفقة زميله حكيمي، علق عليها، بأنه في فترة راحة.

ورجحت العديد من وسائل الإعلام، إلى أن تنقل مبابي إلى العاصمة الإسبانية، جاء تمهيدا لاتمام صفقة انتقاله لريال مدريد.

يذكر أن كيليان مبابي، يتماطل إلى حد الآن في تجديد عقده مع الباريسي، في ظل تواصل اصرار الملكي على خدماته.