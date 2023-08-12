مبابي ونيمار خارج قائمة لويس انريكي في مواجهة لوريان

استبعد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس انريكي، نجما الفريق كيليان مبابي، ونيمار، من قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة لوريان.

وكشف الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على “تيوتر”، القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بهذه المباراة، والتي غاب عنها اسمي مبابي، ونيمار.

كما يأتي استبعاد هذا الثنائي، من طرف المدرب انريكي، بسبب ابداء مبابي رغبته في مغادرة الفريق، ودخول نيمار في مفاوضات مع ريال مدريد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع باريس سان جيرمان الفرنسي،اليوم السبت، بالضيف نادي لوريان، تدخل ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد لليغ1 الفرنسية.