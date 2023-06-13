مبابي يؤكد استمراره في باريس سان جيرمان!

وضع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، حدا للأخبار التي انتشرت في آخر 48 ساعة، والتي تحدثت عن رحيله نحو ريال مدريد الاسباني، الصائفة الحالية.

وكان مبابي، قد نشر اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا، يؤكد من خلالها اتخاذه قرارا نهائيا. يقضي بعدم تجديده لعقده مع باريس سان جيرمان، المنتهي صيف 2024.

واستغلت الصحافة الفرنسية، على غرار صحيفة “لوباريزيان” الفرصة. من أجل الترويج لاقتراب انضمام مبابي إلى نادي العاصمة الاسبانية.

ليخرج مبابي، عن صمته بتغريدة عبر حسابه الرسمي، على “تويتر” اليوم الثلاثاء. واصفا مقال “لوباريزيان” بـ “الكاذب”.

كما أكد النجم الفرنسي، أنه قال من قبل إنه سيواصل مغامرته مع “البياسجي” الموسم القادم، وأنه سعيد في نادي العاصمة الفرنسية.