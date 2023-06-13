مبابي يتخذ قراراً صادماً ويفاجئ الخليفي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الإثنين، عن إتخاذ نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قرارا مفاجئا بخصوص مستقبله الكروي.

وحسب ما كشفت عنه تقارير لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن كيليان مبابي أبلغ إدارة فريقه بأنه لن يجدد عقده، بعد انتهائه الموسم المقبل.

والأمر الذي سيمكن نجم البياسجي مبابي، من التفاوض مع أي فريق بداية المركاتو الصيفي المقبل.

كما كشف موقع “فوت ميركاتو“، أن العلاقة بين رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس قد تدهورت.

ويفكر الخليفي في إقالة كامبوس من منصبه، كونه شعر أن الأخير خانه بخصوص الموضوع.

وأوضح ذات المصدر، أن ملاك النادي الباريسي القطريين، غاضبين من اللاعب مبابي، ولن يسمحوا له بالرحيل مجانا.

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