مبابي يتلقى دعوة ماكرون لحضور مأدبة عشاء مع أمير قطر بقصر الإيليزي

سيكون النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، هذا الثلاثاء ضيفا بقصر اللإليزي، بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الإثنين، عن تلقي مبابي، دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون، لحضور وجبة عشاء، يوم غد الثلاثاء، على شرف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مالك نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، سيكون حاضرا إلى جانب نجمه مبابي، بقصر الإيليزي.

وتأتي هذه المستجدات، بعد تأكيد الصحافة العالمية مؤخرا، اقتراب كيليان مبابي، من مغادرة باريس سان جيرمان، بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي نادي ريال مدريد، من أجل الانضام إلى هذا الأخير الصيف المقبل.