مبابي يتوج بأول ألقابه مع ريال مدريد

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بأول ألقابه رفقة ناديه ريال مدريد بعد الفوز أمام اتلانتا بنهائي كأس السوبر الأوروبي.

وقاد مبابي ريال مدريد للفوز بثنائية نظيفة أمام النادي الإيطالي بعد سجل الهدف الثاني، وأول أهدافه بقميص النادي الإسباني.

كما احتفل الغزال الفرنسي على طريقته الخاصة، في الدقيقة 68 بعد انطلاقة صاروخية من البرازيلي رودريغو ليمرر الكرة إلى بيلينغهام، الذي مرر هو الاخر إلى كيليان بطريقة جميلة جدا. ليعلن الفرنسي أول أهدافه.

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