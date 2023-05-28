مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية

نال الدولي الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية بفضل قيادته فريقه البياسجي للفوز بلقب الدوري الفرنسي.

كما نشر الحساب الرسمي للإتحاد الفرنسية لكرة القدم صورة للنجم الفرنسي خلال الحفل الكروي الذي أصبح عادة بحضور عدد من النجوم الكبار.

وقال مهاجم البياسجي في حديثه أثناء تقديمه خلال حفل التتويج، أن سيبقى في فريقه الحالي الذي فتح له أبواب النجومية إلى جانب أبواب الالقاب والإنجازات.

كما أكد مبابي أنه يأمل لتحقيق إنجازات كبيرة الموسم المقبل، بعدما أبدى سعادته الكبيرة بحمل قميص فريق العاصمة الفرنسية.

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